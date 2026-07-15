Legende zittert vor Messi-Bonus und Tuchel-Krach

Anhaltende Debatte über Messi-Bonus

Messi fand sich auch im Laufe des WM-Turniers im Zentrum der Debatte wieder, nachdem er bereits im ersten Gruppenspiel gegen Algerien eine Rote Karte hätte sehen müssen. Auch deshalb steht Elfath heute besonders unter Beobachtung. Jede strittige Szene könnte neue Diskussionen auslösen – nicht zuletzt auch wegen der historischen Rivalität zwischen England und Argentinien sowie der anhaltenden Debatte über einen angeblichen Messi-Bonus. Für den US-Schiedsrichter wird das Halbfinale damit zur größten Bewährungsprobe seiner Karriere.