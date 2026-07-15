Corinna Kamper macht Heidi Klum Konkurrenz!

Rutsch rüber, Heidi Klum, hier kommt Corinna Kamper! Die Ex-„Dancing Stars“-Kandidatin schlüpfte jetzt nämlich ganz im Stile des Topmodels in Bikinis der italienischen Marke Calzedonia – und sorgt mit diesen Fotos für Schnappatmung bei ihren Fans.
Heidi Klum ist DAS Aushängeschild von Calzedonias diesjähriger Bikini-Kampagne. Doch die Model-Schönheit hat jetzt Konkurrenz bekommen – und zwar aus Österreich!
Ex-„Dancing Star“ zeigt Bikini-Kurven
Denn auch Corinna Kamper stehen die coolen Zweiteiler der italienischen Wäschemarke einfach ausgezeichnet, wie sie in einer Bildergalerie auf Instagram unter Beweis stellt.
Klicken Sie sich hier durch die tollen Bikini-Bilder von Corinna Kamper:
„Pooltage, Hundeküsse und zwei neue Lieblingsbikinis“, schrieb Kamper zu den Fotos, auf denen sie nicht nur zwei Bikini-Styles, sondern vor allem ihre Hammer-Kurven herzeigt. Und wow, was für Bauchmuskeln!
„Ich liebe Swimwear, in der man sich nicht nur wohlfühlt, sondern die einfach jeden Sommertag ein bisschen schöner macht – egal, ob entspannt am Pool, beim Sonnenbaden oder mitten im Spielen mit Pico“, schwärmte die Ehefrau von „Dancing Stars“-Profi Danilo Campisi weiter.
„Du kannst ALLES tragen“
Und die Fans? Die sind nicht nur angesichts der beiden feschen Bikinis von Calzedonia aus dem Häuschen, sondern schwärmen vor allem von Kampers Mega-Bikini-Body!
„Du kannst ALLES tragen, sehr hübsch“, schrieb ein Instagram-User begeistert. „Traumhafte Figur“, fügte ein anderer hinzu. Und noch einer schwärmte: „Der Bikini ist wow und du strahlst auf jedem Bild und bist super authentisch!“
Im Mai feierten Corinna Kamper und Danilo Campisi in der Steiermark Traumhochzeit. Das Paar hatte sich während der 15. Staffel von „Dancing Stars“ kennen- und lieben gelernt.
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