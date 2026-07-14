Eltern in Sorge: 14-Jährige aus Wien vermisst

Große Sorge um eine 14-Jährige in Wien: Eleonora hat am Dienstagvormittag die elterliche Wohnung im 17. Bezirk verlassen und ist seither wie vom Erdboden verschluckt. Da das Mädchen dringend auf Medikamente angewiesen ist, bittet die Polizei nun um Mithilfe.
Die Erziehungsberechtigten verständigten nach dem Verschwinden ihrer Tochter die Polizei. Sofort wurden umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bislang jedoch ohne Erfolg. Der Aufenthaltsort der 14-Jährigen ist derzeit unbekannt.
Benötigt regelmäßig Medikamente
Besonders besorgniserregend ist, dass Eleonora aufgrund einer Erkrankung regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Diese hat sie beim Verlassen der Wohnung jedoch nicht mitgenommen.
Personenbeschreibung
Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, wiegt rund 55 Kilogramm, hat braune Augen sowie lange braune Haare. Die Wiener Polizei ersucht nun die Bevölkerung um Hinweise.
Wer Eleonora gesehen hat oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-24351 oder bei jeder Polizeiinspektion zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.