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„Lausige Les Bleus“ & eine „Lektion für die Welt“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.07.2026 09:07
Mit dem gefallenen Titelfavoriten aus Frankreich wurde hart abgerechnet.
Mit dem gefallenen Titelfavoriten aus Frankreich wurde hart abgerechnet.(Bild: AFP/SHAUN BOTTERILL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spanien hat das Endspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika erreicht. Der Europameister setzte sich souverän mit 2:0 gegen Frankreich durch. Die internationalen Medien sind vor allem von der schwachen Leistung der Franzosen überrascht. Hier ein Überblick!

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Spanien
„Marca“: „Spanien steht im WM-Finale! Zum zweiten Mal in unserem Leben werden wir um den Weltmeistertitel kämpfen! Wir wollen den zweiten Stern!“

„AS“: „Eine Lektion für die Welt.“

„Mundo Deportivo“: „Nach der verlorenen Nations-League-Finalpartie verkündeten sie es. ‘19. Juli 2026‘, postete Pedri auf Instagram. Das Datum des WM-Finales. Und Lamine Yamal teilte es. Sie haben Wort gehalten.“

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„El País“: „Spanien hat erneut Geschichte geschrieben. Nach 16 Jahren steht die spanische Nationalmannschaft wieder im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft.“

Frankreich
„L‘Équipe“: „Der Unfall in Dallas. Nach einem Turnier, in dem sie keiner ernsthaften Herausforderung begegnet waren, erhielten Les Bleus in Arlington von den Spaniern eine regelrechte Fußballlektion. 0:2 und das erstaunliche, zeitweise fast beunruhigende Gefühl, dass es gegen die spanische Überlegenheit nie wirklich ein Spiel gab.“

„RMC Sport“: „Les Bleus scheitern im WM-Halbfinale, der amerikanische Traum findet ein jähes Ende. Frankreich fand gegen die beeindruckend kontrollierten Spanier nie ein Mittel, um die Partie zu entscheiden.“

„Le Figaro“: „Der Traum ist ausgeträumt für Les Bleus, die von La Roja deutlich aus der Weltmeisterschaft geworfen wurden. Auf dem Papier sah es nach einem echten Duell aus. Auf dem Platz war es das nicht. Frankreich wurde im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas von Spanien mit 0:2 klar deklassiert.“

USA
„The Athletic“: „Vielleicht haben wir Spanien unterschätzt. Vielleicht waren wir so sehr auf Frankreich, Kylian Mbappe und den Rest ihrer torgefährlichen Offensive fixiert, dass wir die Qualität der spanischen Mannschaft übersehen haben, die (wenn man die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Portugal im Nations-League-Finale des letzten Jahres ausklammert) seit März 2023 kein Spiel mehr verloren hat.“

Großer Jubel bei den Spaniern!
Großer Jubel bei den Spaniern!(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)

England
„Daily Mail“: „Lausige Les Bleus. Wir alle hatten einfach erwartet, dass Frankreich Spanien überlegen sein würde, obwohl wir alle wussten, wie stark die Mannschaft von Luis de la Fuente ist. Es geht nicht nur um das Ergebnis, das durchaus möglich ist, sondern vor allem um die Leistung. Sie waren weit davon entfernt, ihr selbst gestecktes Ziel bei dieser Weltmeisterschaft zu erreichen.“

„The Guardian“: „Für alle, die Spanien als Außenseiter abgestempelt hatten, war dies eine spektakuläre Lektion. Wie sehr genossen sie es, hier eine Lektion zu erteilen, indem sie sich ein Spitzenspiel in New Jersey am Sonntag sicherten und Frankreich zu bloßen Mitläufern degradierten.“

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„The Sun“: „Sacre bleu. Frankreich scheitert an der letzten Hürde. So hatte sich die Mannschaft das Ende der Deschamps-Ära nicht vorgestellt. Was ihre Anhänger noch mehr schmerzen wird, ist, dass ihre Mannschaft heute Abend in Dallas kläglich gescheitert ist. Heute ist in Frankreich der Nationalfeiertag, eine Ironie der Geschichte, denn ihre WM-Träume endeten wie in Pompeji.“

Italien
„Gazzetta dello Sport“: „Spanien, Triumph unter „Olé“-Rufen: Frankreich wurde vernichtend geschlagen. Nach 16 Jahren steht die „Roja“ wieder im Finale.“

Für Michael Olise (links) und seine Franzosen war gegen Spanien nichts zu holen.
Für Michael Olise (links) und seine Franzosen war gegen Spanien nichts zu holen.(Bild: AP/Ashley Landis)

„Corriere dello Sport“: „Spanische Revolution in Dallas: Oyarzabal und Pedro Porro vernichten Frankreich am 14. Juli.“

Schweiz:
„NZZ“: „Spanien entzaubert Frankreich und erreicht erstmals seit 2010 wieder den WM-Final – erneut weist der Antiheld Mikel Oyarzabal den Weg.“

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Niederlande:
„De Telegraaf“: „Dominantes Spanien erreicht WM-Finale 2026 mit Sieg über Topfavorit Frankreich. Spanien beendete Frankreichs Titelträume im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026. In Dallas waren die Spanier Kylian Mbappe & Co. überraschend deutlich überlegen: 2:0.“

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