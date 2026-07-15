„Lausige Les Bleus“ & eine „Lektion für die Welt“

England

„Daily Mail“: „Lausige Les Bleus. Wir alle hatten einfach erwartet, dass Frankreich Spanien überlegen sein würde, obwohl wir alle wussten, wie stark die Mannschaft von Luis de la Fuente ist. Es geht nicht nur um das Ergebnis, das durchaus möglich ist, sondern vor allem um die Leistung. Sie waren weit davon entfernt, ihr selbst gestecktes Ziel bei dieser Weltmeisterschaft zu erreichen.“