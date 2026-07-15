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Feuer in Vorkloster

Zwei Verletzte bei Brand in Bregenzer Wohnhaus

Vorarlberg
15.07.2026 09:02
Großeinsatz in Bregenz.
Großeinsatz in Bregenz.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Kellerbrand in Bregenz-Vorkloster hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten zwei Bewohner von der Feuerwehr über eine Leiter befreit werden. Eine Frau rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster. Zwei Personen kamen ins Spital.

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Aus bislang noch ungeklärter Ursache war gegen 13.25 Uhr in einem Kellerabteil des Wohngebäudes Feuer ausgebrochen. Eine Zeugin bemerkte den dichten Rauch und alarmierte die Einsatzkräfte, die nach ihrem Eintreffen sofort mit der Evakuierung des Gebäudes begannen.

n einem Kellerabteil war Feuer ausgebrochen, dichter Rauch breitete im gesamten Wohnhaus aus.
n einem Kellerabteil war Feuer ausgebrochen, dichter Rauch breitete im gesamten Wohnhaus aus.(Bild: Shourot Maurice)
Zwei Personen mussten von der Feuerwehr mit Leitern aus dem Gebäude gerettet werden.
Zwei Personen mussten von der Feuerwehr mit Leitern aus dem Gebäude gerettet werden.(Bild: Shourot Maurice)

Über Leitern in Sicherheit
Für zwei Bewohner im zweiten und dritten Obergeschoss war der Fluchtweg durch das verrauchte Stiegenhaus bereits abgeschnitten. Die Florianijünger befreiten die beiden Personen über Leitern durch die Fenster. Eine weitere Frau rettete sich durch einen Sprung aus ihrer Erdgeschosswohnung. Sie und eine der geretteten Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bregenz.

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Brandursache wird ermittelt
Der Brandherd im Keller konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Ein Großaufgebot von sechs Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei stand im Einsatz. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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