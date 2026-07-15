Zwei Verletzte bei Brand in Bregenzer Wohnhaus

Über Leitern in Sicherheit

Für zwei Bewohner im zweiten und dritten Obergeschoss war der Fluchtweg durch das verrauchte Stiegenhaus bereits abgeschnitten. Die Florianijünger befreiten die beiden Personen über Leitern durch die Fenster. Eine weitere Frau rettete sich durch einen Sprung aus ihrer Erdgeschosswohnung. Sie und eine der geretteten Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bregenz.