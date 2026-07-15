„Gekonnter Flug“
Diesem Piloten ist fad, er schreibt es in Himmel
Manchmal kann die Arbeit auch eintönig sein – einem Piloten in England, den Langeweile quälte, hat dies kürzlich plakativ kundgetan. Mit seiner Flugroute schrieb er „I‘m bored“ („Mir ist langweilig“) in den Himmel.
Der kuriose Flug fand am 11. Juli über einer Flussmündung an der Grenze zwischen England und Wales statt. Die Plattform Flightradar24.com wurde auf den Schriftzug aufmerksam und verbreitete ein Video davon auf X.
Auch der Flug-Tracker-Experten Aaron Rheins wurde auf die Aktion aufmerksam. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Pilot seine Langeweile durch einen Schriftzug am Himmel kundtut“, zeigte sich Rheins beeindruckt. Sein Posting erregte im Netz viel Aufmerksamkeit. Der britische Sender BBC fand sogar heraus, bei wem es sich um den Künstler handelt: Ein junger Fluglehrer hatte demnach einen Testflug genutzt, um seine Langeweile kundzutun.
Hier ist die Flugroute zu sehen:
„Ein durchaus gekonnter Flug“
Konsequenzen hat der Pilot keine zu befürchten. „Ich glaube, dem Piloten war schlichtweg etwas langweilig, da es sich ja nur um einen Testflug handelte. Allerdings war es ein durchaus gekonnter Flug“, erklärte der Betriebsleiter des Luftfahrtunternehmens, zu dem das Leichtflugzeug gehört, gegenüber BBC.
Zuvor war ein Teil an der Piper Tomahawk ausgetauscht worden. „Wenn so etwas passiert, starten wir mit dem Flugzeug zu einem Testlauf, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, was auch der Fall war“, erklärte Wayne Barrett. Der Pilot habe rund 20 Minuten für den Schriftzug gebraucht. „Am Ende musste er sich wahrscheinlich sehr konzentrieren, um die Wörter zu schreiben, also war er wahrscheinlich alles andere als gelangweilt.“
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