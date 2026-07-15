Diesem Piloten ist fad, er schreibt es in Himmel

Zuvor war ein Teil an der Piper Tomahawk ausgetauscht worden. „Wenn so etwas passiert, starten wir mit dem Flugzeug zu einem Testlauf, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, was auch der Fall war“, erklärte Wayne Barrett. Der Pilot habe rund 20 Minuten für den Schriftzug gebraucht. „Am Ende musste er sich wahrscheinlich sehr konzentrieren, um die Wörter zu schreiben, also war er wahrscheinlich alles andere als gelangweilt.“