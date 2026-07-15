Body Walled Up
This Is How Much the Doctor Was Paid for the Deceased Mother
New, gripping details have emerged in the chilling crime story surrounding a 99-year-old woman who was found walled up in her cottage in Lower Austria. The focus is on how long—or rather, how much—of the deceased’s pension continued to be paid out—and what the E-Card has to do with the time of death.
The shocking discovery in the town of Münchendorf, with a population of about 3,000, in southern Lower Austria caused quite a stir, as previously reported. As early as May 28, the severely decomposed body of a 99-year-old woman, who would soon have celebrated her 100th birthday, was recovered. It was a spine-chilling operation: the deceased had been walled up in the house’s wall near the basement.
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