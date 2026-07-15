Für kranken Sohn! Spanien-Held rührt mit Torjubel

„Das war ein sehr emotionaler Moment, weil er nicht hier sein konnte und sein Papa genau in diesem Moment ein Tor geschossen hat“, zeigte sich Porro emotional. Für seine Leistung auf dem Platz wurde er zum Player of the Match gekürt. Doch seine Gedanken waren da schon bei seinem Sohn: „Ich hoffe, dass es ihm morgen schon etwas besser geht“, erklärte der 26-Jährige abschließend.