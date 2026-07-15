Für kranken Sohn! Spanien-Held rührt mit Torjubel

In einem der bisher größten Momente in der Karriere von Spanien-Kicker Pedro Porro konnte sein Sohn nicht dabei sein. Mit einem besonderen Torjubel sendete er nach seinem vorentscheidenden 2:0 gegen Frankreich im WM-Halbfinale Grüße an seinen erkrankten Sprössling!
In der 58. Minute ließ Porro mit seinem Tor zum 2:0 bei den Spaniern zwischenzeitlich alle Dämme brechen, Spieler und Trainer jubelten, Fans lagen sich in den Armen – und der Torschütze selbst saß plötzlich im Schneidersitz mit der ausgestreckten rechten Faust auf dem Rasen.
Porro wurde Player of the Match
Eine Geste, die an seinen Sohn gerichtet war, wie der Tottenham-Kicker anschließend verrät. „Er konnte heute nicht hier sein, weil er krank ist und Fieber hat“, so Porro, der von seinem Nachwuchs noch vor Turnierstar ein Foto in ebenjener Pose bekommen hatte und diese nun als besonderen Gruß an seine Familie auf dem Rasen zurücksendete.
„Das war ein sehr emotionaler Moment, weil er nicht hier sein konnte und sein Papa genau in diesem Moment ein Tor geschossen hat“, zeigte sich Porro emotional. Für seine Leistung auf dem Platz wurde er zum Player of the Match gekürt. Doch seine Gedanken waren da schon bei seinem Sohn: „Ich hoffe, dass es ihm morgen schon etwas besser geht“, erklärte der 26-Jährige abschließend.
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