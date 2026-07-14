ÖVP-Landesrat „erstaunt“ über seinen FPÖ-Kollegen

Nicht alles eitel Wonne zwischen FPÖ und ÖVP

Ehrenhöfer zeigt damit erneut, dass er den (kleinen) Konflikt mit dem Koalitionspartner nicht scheut. So hat er im Frühjahr mit der Bestellung von drei externen Experten zur Budgetsanierung alle überrascht. Leichten Dissens zwischen FPÖ und ÖVP gab es auch rund um den steirischen ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner, der nach vielen Vorwürfen gegen seine Person schließlich zurückgetreten ist.