Stiftungsrat bleibt: ÖVP-Chefin ist „überrascht“

Gemeinsamer Antrag von SPÖ und Grünen

„Pranter muss gehen“, meint auch die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl: „Thomas Prantner beruft sich auf das Vertrauen von Mario Kunasek. Dass der Landeshauptmann ihm dieses Vertrauen trotz all der üblen Dinge nicht entzieht, ist ein Skandal und inakzeptabel.“ Gemeinsam mit der SPÖ werden die Grünen heute daher die sofortige Abberufung des Stiftungsrats beantragen – womit wir wieder bei der juristischen Frage sind, ob dies überhaupt möglich ist.