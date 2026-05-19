Nach Zwist um Budget gibt sich Regierung geeint

KPÖ sieht Gesundheitsökonom sehr kritisch

Apropos Köck: Die KPÖ sieht in seinem Engagement einen Skandal, hat er doch vor mehr als 20 Jahren radikale Sparvorschläge im steirischen Gesundheitsbereich vorgestellt und war einst bei der Insolvenz der Therme Gleichenberg als Miteigentümer involviert. Ehrenhöfer spricht von unqualifizierten Anwürfen und betont, wie wichtig – trotz landesnaher Institutionen wie der Epig GmbH – der „neutrale Blick von außen“ aus der Privatwirtschaft sei. Köck soll vor allem helfen, „eine nachhaltige Dämpfung der Ausgabendynamik, insbesondere im Spitalsbereich, bei gleichzeitiger Sicherstellung und Weiterentwicklung der Versorgungsqualität abzielen“.