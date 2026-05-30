„Völlig ungeeignet“: Region kämpft gegen Windpark

Nur wenige Hundert Meter entfernt befinden sich ein Naturschutzgebiet und mit dem Kraubatheck ein Berg, für den es einst schon Windenergiepläne gab, der dann aber sogar zu einer Ausschlusszone für solche Projekte wurde – weil hier die Route vieler Zugvögel verläuft. In der Nähe befinden sich zudem der Flugplatz Timmersdorf und der Rettungshelikopterstützpunkt in St. Michael. Flugrouten müssten angepasst werden, die Austro Control sieht die Pläne daher ebenso kritisch.