Neue Windkraft-Zonen: Mehr als 700 Einwendungen!

Die Begutachtungsfrist für die geplante Ausweitung der Windkraft in der Steiermark ist am Montag zu Ende gegangen. Nach Informationen aus dem Umfeld des Verfahrens sind dazu mehr als 700 kritische Stellungnahmen eingelangt – keine gute Nachricht für die blau-schwarze Regierung, die im April die Novelle als großen Wurf präsentiert hat. Zum Vergleich: Bei anderen stark diskutierten Landesvorhaben, etwa der Wolfsverordnung, wurden nicht einmal zehn Einwendungen registriert.