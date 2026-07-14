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„Krone“-Kolumne

Kein Platz für Rassismus

Kolumnen
14.07.2026 18:15
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
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Fußball kann die Gemüter ordentlich in Erregung versetzen. Und das durchaus im zweideutigen Sinn. Wie Forscher herausfanden, wirkt das runde Leder wie ein Aphrodisiakum. Allerdings nur, wenn es oft genug im Tor der gegnerischen Mannschaft landet. Ein Sieg, so die Forscher, kann die Fans ganz schön in erotische Wallungen versetzen.

Mag schon sein, dass die WM sexuelle Begierden anheizt – aber vielmehr geht es beim Fußball doch um ganz andere Leidenschaft. Um den Kampfgeist der Spieler, das Miteinander auf dem Platz und in den Fanreihen, das gemeinsame Mitfiebern, Ärgern, Trauern und um den gemeinsamen Siegestaumel. Der Fußball als Achterbahnfahrt, bei der alle Gefühle Platz haben. Nur eines nicht: Hass. Und nichts anderes ist dieser „unerträgliche Rassismus“ (so der französische Verbandspräsident Philippe Diallo), der diese WM gerade überschattet.

Erst die völlig enthemmte paraguayische Senatorin, die Kylian Mbappé u. a. als „Trottel“ bezeichnete, der nicht mal schreiben gelernt habe. Nun der verbale Angriff des spanischen Ex-Premiers Mariano Rajoy auf „Les Bleus“, denen er zwar höchstes Niveau zugestand. „Allerdings ohne Franzosen.“

Die Empörung darüber war zum Glück groß. Der spanische Premierminister Pedro Sánchez brachte es dabei am besten auf den Punkt: „Möge die beste Mannschaft gewinnen und der Rassismus verlieren.“ Und möge genau das von dieser leidenschaftlichen WM bleiben.

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