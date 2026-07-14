Kein Platz für Rassismus

Mag schon sein, dass die WM sexuelle Begierden anheizt – aber vielmehr geht es beim Fußball doch um ganz andere Leidenschaft. Um den Kampfgeist der Spieler, das Miteinander auf dem Platz und in den Fanreihen, das gemeinsame Mitfiebern, Ärgern, Trauern und um den gemeinsamen Siegestaumel. Der Fußball als Achterbahnfahrt, bei der alle Gefühle Platz haben. Nur eines nicht: Hass. Und nichts anderes ist dieser „unerträgliche Rassismus“ (so der französische Verbandspräsident Philippe Diallo), der diese WM gerade überschattet.