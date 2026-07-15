Viel Show, wenig Substanz

Ebenso wichtig war aber wohl, dass es für Emmanuel Macron die letzte derartige Parade in seiner Funktion als französischer Staatschef war. Sie leitet quasi seinen Abschied aus dem Élysée-Palast ein. Im kommenden Frühjahr sind Wahlen und die rechtsnationale Marine Le Pen hat realistische Chancen auf einen Sieg. Was das für die Unterstützung der Ukraine bedeuten würde, ist offen.