Jagd liegt im Trend: Neuer Store im Südpark

Das Einkaufscenter Südpark erweitert sein Angebot um ein in Österreich einzigartiges Konzept: Auf der ehemaligen Verkaufsfläche von Tally Weijl eröffnet auf 138 Quadratmetern ein neuer Store für Jagd- und Arbeitsbekleidung. Auch in Kärnten liegt die Jagd voll im Trend.
Das Geschäft ergänzt das bereits bestehende große Trachtengeschäft Zillertaler im Südpark und richtet sich nicht nur an Jäger, sondern ebenso an Menschen aus der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Handwerk und Hotellerie. Hinter dem neuen Konzept steht Thomas Dims, Unternehmer der Trachtenhandelskette Zillertaler. „Wir haben in Österreich mittlerweile 48 Geschäfte.“ Mit dem neuen Angebot setzt er auf einen Markt, der seit Jahren kontinuierlich wächst.
Österreich hat die meisten Jäger in Europa
„Die Jagd hat einen enormen Zulauf. Als ich vor vielen Jahren in diese Branche eingestiegen bin, galt sie als eher verstaubt. Heute erleben wir vor allem in den ländlichen Regionen ein stark wachsendes Interesse. Immer mehr junge Menschen absolvieren den Jagdschein. Alle Jäger brauchen eine funktionelle, hochwertige und gleichzeitig leistbare Ausstattung. Genau dieses Angebot schaffen wir jetzt erstmals in Österreich im Südpark Klagenfurt“, erklärt Thomas Dims.
Österreich zählt rund 135.000 Jäger und weist damit die höchste Jagddichte Europas auf. Etwa 500 Berufsjäger sorgen österreichweit für die Betreuung der Reviere, während für den überwiegenden Teil die Jagd ein anspruchsvolles Hobby und eine Leidenschaft für Natur- und Wildtiermanagement darstellt.
15 Prozent der Jäger sind Frauen
Besonders Kärnten gilt als traditionsreiches Jagdland. Rund 14.000 Jäger sind hier aktiv, der Frauenanteil liegt bereits bei rund 15 Prozent. Gleichzeitig interessieren sich immer mehr junge Erwachsene für die Jagd, wodurch auch die Nachfrage nach moderner, funktioneller Bekleidung deutlich gestiegen ist.
Der neue Store knüpft bewusst an die enge Verbindung zwischen Jagd und Tracht an. Beide haben ihre Wurzeln im ländlichen Leben und in der Natur. Die traditionelle alpenländische Tracht entstand ursprünglich als robuste Arbeitskleidung. Wetterfeste Materialien, natürliche Farben und funktionelle Schnitte machten sie schon früh zur idealen Bekleidung für Jäger und Menschen, die täglich im Freien arbeiteten.
Zillertaler-Chef erweitert Sortiment
Auch heute verschwimmen die Grenzen zwischen traditioneller Tracht und moderner Jagdbekleidung. Funktionalität, Komfort und hochwertige Materialien stehen ebenso im Mittelpunkt wie ein authentisches Erscheinungsbild. Viele Kunden des bestehenden Trachtenstores sind selbst Jäger oder in der Land- und Forstwirtschaft tätig. „Daraus entstand die Idee, das Sortiment gezielt zu erweitern“, sagt Thomas Dims.
Neben Jagdbekleidung umfasst das Sortiment auch hochwertige Arbeitskleidung. Der Fokus liegt dabei auf Qualität, Funktionalität und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment reicht von Jacken, Hosen und Westen über Schuhe und Accessoires bis hin zu praktischer Ausrüstung für den täglichen Einsatz im Freien.
Österreich-Premiere im Südpark
Der Südpark erhält ein neues Fachgeschäft, das in dieser Form österreichweit einzigartig ist. Für Thomas Dims ist der neue Store ein logischer nächster Schritt. Die Kombination aus Tracht, Jagd- und Arbeitsbekleidung schafft ein Angebot, das gezielt auf die Bedürfnisse einer wachsenden Zielgruppe eingeht und gleichzeitig eine Marktlücke schließt.
Südpark-Geschäftsführer Heinz Achatz: „Viele unserer Trachtenkunden haben uns immer wieder nach Jagdbekleidung gefragt. Gleichzeitig sehen wir, dass der Bedarf an hochwertiger Arbeitskleidung für Forst, Landwirtschaft und andere Outdoor-Berufe stetig wächst. Mit dem neuen Geschäft verbinden wir diese Bereiche unter einem Dach und bieten unseren Kunden ein umfassendes Sortiment – erstmals in Österreich in dieser Form.“
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