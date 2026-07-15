Jagd liegt im Trend: Neuer Store im Südpark

Österreich hat die meisten Jäger in Europa

„Die Jagd hat einen enormen Zulauf. Als ich vor vielen Jahren in diese Branche eingestiegen bin, galt sie als eher verstaubt. Heute erleben wir vor allem in den ländlichen Regionen ein stark wachsendes Interesse. Immer mehr junge Menschen absolvieren den Jagdschein. Alle Jäger brauchen eine funktionelle, hochwertige und gleichzeitig leistbare Ausstattung. Genau dieses Angebot schaffen wir jetzt erstmals in Österreich im Südpark Klagenfurt“, erklärt Thomas Dims.

Österreich zählt rund 135.000 Jäger und weist damit die höchste Jagddichte Europas auf. Etwa 500 Berufsjäger sorgen österreichweit für die Betreuung der Reviere, während für den überwiegenden Teil die Jagd ein anspruchsvolles Hobby und eine Leidenschaft für Natur- und Wildtiermanagement darstellt.