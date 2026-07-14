Trump schäumt vor Wut
Berühmter Spiegelteich wird wieder trockengelegt
Der berühmte Spiegelteich (Reflecting Pool) vor dem Lincoln Memorial in Washington ist erneut trockengelegt worden. US-Präsident Donald Trump begründet die Arbeiten mit schweren Schäden, die nach seinen Angaben von Vandalen verursacht worden seien. Öffentliche Belege für diese Vorwürfe legte seine Regierung allerdings weiterhin nicht vor.
Trump erklärte am Montag auf seiner Plattform Truth Social, der Teich musste entleert werden, um „die Narben und Schäden zu beheben, die die Vandalen vor zwei Wochen verursacht haben“. Dafür habe die Parkverwaltung das Wasser ablassen müssen, um das wasserdichte Becken zu reparieren.
Der Teich werde „bald wieder befüllt und in Betrieb genommen“. Nach Angaben des Präsidenten habe seine Regierung mit den Arbeiten bis nach dem verlängerten Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli gewartet.
Keine öffentlichen Belege für Vorwürfe
Wie das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ berichtet, bekräftigte Trump dabei erneut seine Darstellung, wonach die Schäden auf mutwillige Zerstörung zurückzuführen seien. Der Präsident behauptete, die Schnitte im Boden des Beckens seien rund 300 Yards (etwa 274 Meter) lang gewesen. Der Boden des Teichs sei „mit großer Kraft“ aufgeschlitzt und anschließend nach oben gezogen worden. Beweise für diese Behauptungen veröffentlichte Trump jedoch erneut nicht.
In einem weiteren Beitrag etwa eine Stunde später griff Trump außerdem den Sender ABC News und dessen Moderator David Muir an. Er widersprach Berichten über angeblich abblätternde Farbe und erklärte stattdessen, beschädigt worden sei eine „hochwertige farbige wasserdichte Auskleidung“, die mit einem Messer oder einem Teppichmesser aufgeschlitzt worden sei.
Auch dafür legte er keine Belege vor. Zudem machte Trump die mutmaßlichen Vandalen für das wiederkehrende Algenproblem im Spiegelteich verantwortlich. Wie diese für ein Problem verantwortlich sein sollen, das den Teich bereits seit Jahren beschäftigt, blieb unklar.
Renovierung mit mehreren Problemen
Der Spiegelteich wurde im April umfassend renoviert – um rechtzeitig vor den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten in neuem Glanz zu erstrahlen. Die Arbeiten verliefen jedoch nicht reibungslos. Zunächst färbten Algen das Wasser auffällig grün, später wurden Risse in der neuen Oberfläche des Beckens entdeckt.
Der National Park Service hatte bereits im Juni mitgeteilt, die Schäden seien durch ein scharfes Messer verursacht worden, Kritiker vermuten hingegen, dass die Abdichtung durch eine Chemikalie abgelöst wurde, die gegen die Algen eingesetzt wurde.
Mehrere Festnahmen nach Vorfällen
Im Zusammenhang mit den Vorfällen wurden mehrere Personen wegen mutmaßlicher Sachbeschädigung festgenommen. Vergangene Woche bekannte sich auch der US-Olympia-Kanute David Hearn vor Gericht nicht schuldig. Ihm wird vorgeworfen, einen Teil der Versiegelung am Boden des Spiegelteichs herausgerissen zu haben.
Hearn erklärte, er habe während einer 64 Meilen (rund 103 Kilometer) langen Radtour am Teich angehalten und sei festgenommen worden, nachdem er in das Becken gegriffen habe. Er habe sich lediglich für das Material interessiert und es nur kurz berührt.
Trump fordert harte Strafen
Trump forderte am Montag erneut eine harte Bestrafung der mutmaßlichen Täter. „Sie sollten einen hohen Preis für den angerichteten Schaden zahlen“, schrieb der Präsident.
Bereits Ende Juni war Trump von CBS News nach Belegen für seine Vorwürfe gefragt worden. Seine Antwort lautete: „Ja, zur richtigen Zeit werden Sie sie sehen. Sie werden sie vor Gericht sehen. Sie werden sie vor Gericht sehen. Aber alles, was Sie tun müssen, ist, die Parkverwaltung oder das Innenministerium anzurufen.“ Bislang wurden entsprechende Beweise jedoch nicht veröffentlicht.
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