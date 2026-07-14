Berühmter Spiegelteich wird wieder trockengelegt

Bereits Ende Juni war Trump von CBS News nach Belegen für seine Vorwürfe gefragt worden. Seine Antwort lautete: „Ja, zur richtigen Zeit werden Sie sie sehen. Sie werden sie vor Gericht sehen. Sie werden sie vor Gericht sehen. Aber alles, was Sie tun müssen, ist, die Parkverwaltung oder das Innenministerium anzurufen.“ Bislang wurden entsprechende Beweise jedoch nicht veröffentlicht.