Unruhige Nacht: Starkregen und Hagel ziehen auf

Österreich muss sich auf einen wechselhaften Abend einstellen. Vor allem nördlich der Alpen ziehen immer wieder Regenschauer und Gewitter durch. In der Nacht können sich örtlich die Himmelsschleusen öffnen – auch Starkregen und kleiner Hagel sind möglich.
Besonders an der Alpennordseite muss am Abend und in der ersten Nachthälfte immer wieder mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Abseits der Gewitter weht nur schwacher Wind aus West bis Nord.
Regnerisch besonders im Westen
Im Laufe der Nacht beruhigt sich die Wetterlage in vielen Regionen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 19 Grad.
Ganz ausgestanden ist die unruhige Wetterlage allerdings nicht: Insbesondere nördlich der Alpen können in der Nacht auf Mittwoch weitere kräftige Schauer und Gewitter durchziehen. Dabei sind lokal Starkregen und kleiner Hagel möglich.
Auch am Mittwoch sorgt eine schwache Störung in ganz Österreich für wechselhaftes Wetter. Immer wieder muss mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden.
Im Süden beginnt der Tag zunächst noch recht freundlich, ganz stabil bleibt es aber auch dort nicht. Bereits am Vormittag verlagert sich der Schwerpunkt der Schauer und Gewitter zunehmend in Richtung Alpen. Im Norden und Osten beruhigt sich die Lage dagegen vorübergehend.
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