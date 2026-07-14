GKB soll bis 2031 elektrisch auf Schiene sein

Neue E-Loks: „Sind noch im Beschaffungsprozess“

Wann genau besagte neue Strom-Loks kommen und welche das sein werden, könne man noch nicht sagen, man sei mitten im Beschaffungsprozess, heißt es seitens GKB. Seit August 2025 verkehren ja, wie berichtet, auf dem bereits elektrisierten Abschnitt der S 6 zwischen Graz und Wies-Eibiswald geleaste Fahrzeuge der Deutschen Bahn – nicht ganz frei von Kritik seitens Fahrgästen, denn die Loks und Waggons sind teils sichtlich in die Jahre gekommen. Hier sollen zumindest ab kommenden Herbst sukzessive rundum überholte und aufgemöbelte Garnituren zum Einsatz kommen. Die anfänglich beklagte Häufung an Verspätungen und Zugausfällen im Rahmen der Umstellung habe sich ebenfalls deutlich gebessert.