Während eines Unwetters brannte Gebäude lichterloh

Unwettereinsätze in der Steiermark

Auch in anderen Gemeinden des Bezirks Liezen kam es Dienstagnachmittag zu Unwettereinsätzen, dasselbe gilt für den Bezirk Murtal. Hier rückten 58 Mitglieder der Feuerwehren Knittelfeld, Spielberg, Sachendorf, Bischoffeld sowie die Betriebsfeuerwehr ÖBB Knittelfeld aus. Innerhalb kurzer Zeit gab es nämlich zahlreiche Notrufe: Bäume waren umgestürzt, Keller überflutet, Straßen verlegt. Besonders stark betroffen war die Gemeinde Gaal. Unter Leitung von Abschnittsbrandinspektor Andreas Hopf (Feuerwehr Bischoffeld) wurden Sandsäcke vorbereitet, um bei Bedarf Häuser und andere Objekte schnell schützen zu können.