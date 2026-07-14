Während eines Unwetters brannte Gebäude lichterloh

Eine Unwetterfront sorgt am Dienstag für mehrere Feuerwehreinsätze in der Steiermark. In Rottenmann brannte just zu diesem Zeitpunkt auch ein unbewohntes Gebäude, die Feuerwehr war doppelt gefordert. Mehrere Unwettereinsätze gab es auch im Bezirk Murtal
Kurz nach 15 Uhr mussten in der obersteirischen Stadt Rottenmann die drei Feuerwehren Rottenmannn, Bärndorf und Trieben zu einem Gebäudebrand ausrücken. Auf einer nicht bewohnten Liegenschaft im Ortsteil St. Georgen stand ein Nebengebäude in Vollbrand. Die Löscharbeiten mussten unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Um ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben, wurde eine etwa 700 Meter lange Zubringerleitung errichtet.
Bei dem Einsatz waren zum Glück nie Personen in Gefahr. Was für die Feuerwehr Rottenmann dennoch herausfordernd war: Beinahe zeitgleich zog eine starke Unwetterfront über das Stadtgebiet, ein Bach trat über das Ufer.
Unwettereinsätze in der Steiermark
Auch in anderen Gemeinden des Bezirks Liezen kam es Dienstagnachmittag zu Unwettereinsätzen, dasselbe gilt für den Bezirk Murtal. Hier rückten 58 Mitglieder der Feuerwehren Knittelfeld, Spielberg, Sachendorf, Bischoffeld sowie die Betriebsfeuerwehr ÖBB Knittelfeld aus. Innerhalb kurzer Zeit gab es nämlich zahlreiche Notrufe: Bäume waren umgestürzt, Keller überflutet, Straßen verlegt. Besonders stark betroffen war die Gemeinde Gaal. Unter Leitung von Abschnittsbrandinspektor Andreas Hopf (Feuerwehr Bischoffeld) wurden Sandsäcke vorbereitet, um bei Bedarf Häuser und andere Objekte schnell schützen zu können.
Auch in den nächsten Tagen sind ab Nachmittag stets Gewitter in der Steiermark zu erwarten. Erst nächste Woche sollte sich die schwüle Luft laut derzeitigen Prognosen verziehen.
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