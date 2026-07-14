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Tour de France 2026

Pogacar baut mit Solo-Sieg Gesamtführung aus

Sport-Mix
14.07.2026 18:01
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat auch die 10. Etappe bei der Tour de France gewonnen und damit den nächsten Schritt zu seinem 5. Gesamtsieg gemacht!

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Der slowenische Weltmeister holte sich am französischen Nationalfeiertag nach 166,6 Kilometern von Aurillac nach Le Lioran den Tagessieg im Alleingang und baute seine Führung in der Gesamtwertung auf über dreieinhalb Minuten aus. Die Plätze zwei und drei belegten auf der schweren Etappe Remco Evenepoel und Paul Seixas.

Auf der Etappe mit sieben Bergwertungen und rund 3800 zu überwindenden Höhenmetern im Zentralmassiv setzte sich Pogacar mit einem explosiven Antritt rund 15 Kilometer vor dem Ziel ab.

Der Titelverteidiger fuhr 32 Sekunden Vorsprung auf den belgischen Doppel-Olympiasieger Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) und 34 Sekunden auf den französischen Jungstar Seixas, Decathlon-Teamkollege des diesmal nicht für die Tour nominierten Osttirolers Felix Gall, heraus. Pogacars oberösterreichischer Teamkollege Felix Großschartner kam als 40. mit 21:23 Minuten Rückstand ins Ziel.

In der Gesamtwertung liegt der Slowene vom UAE Team Emirates nun 3:36 Minuten vor dem Dänen Jonas Vingegaard, der als Tagessiebenter 44 Sekunden einbüßte. Evenepoel folgt mit 4:06 Minuten Rückstand.

24. Tagessieg von Pogacar
Für Pogacar war es bereits der 3. Etappensieg bei der Tour 2026 und der insgesamt 24. seiner Karriere. Damit rückt er in der Rekordliste nah an den viertplatzierten Franzosen André Leducq (25) heran. Die meisten Tour-Etappen hat der britische Ex-Weltmeister Mark Cavendish (35) gewonnen.

Am Mittwoch dürfen wieder die Sprinter auf eine Massenankunft hoffen. Über 161,3 Kilometer geht es von Vichy nach Nevers fast ausschließlich über flaches Terrain. Lediglich zwei Bergwertungen der vierten Kategorie warten auf die Fahrer.

Das Ergebnis der 10. Etappe:
1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 3:58:08 Std.
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull-BORA hansgrohe +32 Sek.
3. Paul Seixas (FRA) Decathlon +34
Weiters:
7. Jonas Vingegaard (DEN) Visma +44
40. Felix Großschartner (AUT) UAE +21:23 Min.
123. Marco Haller (AUT) Tudor +36:29

Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 36:15:02 Std.
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma +3:36 Min.
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull-BORA hansgrohe +4:06
Weiters:
34. Felix Großschartner (AUT) UAE +1:06:02 Std.
165. Marco Haller (AUT) Tudor +2:55:30 Std.

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