Pogacar baut mit Solo-Sieg Gesamtführung aus

Der slowenische Weltmeister holte sich am französischen Nationalfeiertag nach 166,6 Kilometern von Aurillac nach Le Lioran den Tagessieg im Alleingang und baute seine Führung in der Gesamtwertung auf über dreieinhalb Minuten aus. Die Plätze zwei und drei belegten auf der schweren Etappe Remco Evenepoel und Paul Seixas.