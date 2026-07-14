Italiens Transitklage: „Wäre ja reinste Anarchie“

„Das wäre ja die reinste Anarchie!“

Gurgisers Einschätzung zufolge fehlt der Transitklage Italiens der Grund. „Nur weil ein EU-Mitgliedsland EU-Recht umsetzt, kann es nicht von einem anderen dafür verklagt werden. Das wäre ja reinste Anarchie“, sagt Gurgiser. Die Klage sei aber auch noch aus einem anderen Grund „absurd“: „Wenn Tirol den freien Warenverkehr tatsächlich beschränken würde, dann fahren nicht 2,5 Millionen Lkw im Jahr über den Brenner so wie jetzt, sondern 250.000“.