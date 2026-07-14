Vorarlberg geht langsam das Wasser aus

Illwerke erzeugen derzeit weniger Strom

Nicht zuletzt hat die anhaltende Trockenheit auch Auswirkungen auf die Stromerzeugung. Weil in den Flüssen wie dem Rhein, der Ill oder der Bregenzerache viel zu wenig Wasser fließt, erzeugen die dortigen Laufwasserkraftwerke deutlich weniger Strom. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass mehr Energie aus dem Ausland importiert werden muss. „Die Auswirkungen der Trockenheit sind heuer stärker als im vergangenen Jahr, wir hängen gut 30 Prozent bei der Erzeugung zurück“, hat Illwerke-Vorstandschef Christof Germann bereits im Juni bei der Präsentation des Jahresberichts kundgetan. Angesichts der anhaltenden Trockenheit dürfte diese Lücke noch deutlich größer werden. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: In den nächsten Tagen wird zumindest ein wenig Regen fallen.