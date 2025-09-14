Bergretter holten Tschechen in der Nacht vom Berg

Letztendlich gelang es den Profis, eine Jagdhütte zu erreichen. Vor dieser warteten die Tschechen auf Hilfe. Gemeinsam stiegen alle noch in derselben Nacht zur Schattbachalm ab und wurden ins Tal gefahren. Auch eine Unterkunft in Bad Hofgastein organisierten die Retter, für die der Einsatz gegen 0.30 Uhr endete, noch für die Touristen.