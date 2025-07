Erstes Urteil: „Kein Anschlag auf Pride geplant“

Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), mit Bomben und Krawall, bei drei Jugendlichen in St. Pölten, mit Unterstützung der Cobra, aufgetaucht war und die Burschen festgenommen hat. Der Startschuss für umfangreiche Ermittlungen, die nun in einem medienwirksamen Prozess im Landesgericht St. Pölten enden.