Anklage: Von Pride-Anschlag blieb wenig übrig

Hundert Tausende Menschen feiern jährlich im Juni in der Wiener Innenstadt auf der Regenbogenparade Liebe und Akzeptanz. Was die Teilnehmer 2023 nicht wussten: „Die DSN ist am 7. März durch eine Partnerdienstinformation in Kenntnis gesetzt worden, dass ‘Abdullah‘ und ‘Abu-Hurayra Al-Ukraini‘ im Frühjahr einen Anschlag planen würden, wobei Abdullah dabei auf die LGBTQ+ Pride Parade in Wien abzielen würde“, so die Staatsanwaltschaft Wien. Drei Tatverdächtige konnten kurz vor Beginn der Veranstaltung am 17. Juni 2023 festgenommen werden.