Magna musste 2024 über 800 Mitarbeiter abbauen

Die Grazer Tochter des kanadischen Magna-Konzerns, die Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG, ist 2024 in die roten Zahlen gerutscht und hat mehrere hundert Stellen gestrichen, wie aus dem im Firmenbuch veröffentlichten Jahresabschluss hervorgeht. Die Geschäftsführung verwies unter anderem auf die Insolvenz des Kunden Fisker und auf das gescheiterte Geländewagen-Projekt Ineos Fusilier.