Autokrise: Minister will „neue Industrialisierung“

Abseits der Floskeln wurde jedoch nur wenig konkretisiert. Hattmannsdorfer bekannte sich zu seiner Industrialisierungsstrategie und weniger „Papierkram“. Und er kündigte an, Modellregionen für autonomes Fahren, wie es sie in der Steiermark schon gibt, auszubauen. Auch emissionsfreie Antriebe sollen getestet werden – ganz im Sinne des EU-Automobilpakets. „Die Mobilitätsindustrie hat eine Verantwortung gegenüber der Schöpfung, aber man muss technologieoffen bleiben“, sagt der Wirtschaftsminister.