Was für Zigaretten gilt, soll auch für Wein gelten

„Unsere Winzer leben von Qualität, Regionalität und Kundennähe. Selbstbedienungsautomaten bieten die Möglichkeit, regionale Produkte auch dann verfügbar zu machen, wenn Geschäfte geschlossen haben oder es vor Ort kein gastronomisches Angebot gibt. Davon profitieren Betriebe ebenso wie Gäste und Konsumenten“, sagt Oschep.

„Wer das Alter zweifelsfrei nachweisen kann, sollte auch außerhalb klassischer Öffnungszeiten regionale Produkte erwerben dürfen“, so Wirth.