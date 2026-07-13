Speisen angebrannt: Mieter lag bewusstlos im Rauch

Wieder hat ein Rauchmelder einen Menschen gerettet: In der Wohnung eines Villachers waren am Montag Speisen angebrannt, der 58-Jährige war im Rauch bewusstlos geworden.
Am Montag gegen 13.45 Uhr piepste ein Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Villach. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen starken Rauch wahr, die Feuerwehr musste die Wohnungstür öffnen. Unter Atemschutz begann der Einsatz in den Räumen.
Mann lag bewusstlos auf Sofa
Ein Bewusstloser wurde auf dem Sofa liegend vorgefunden und sofort geborgen. Die Rettung brachte den 58-Jährigen ins LKH Villach. Ursache für die starke Rauchentwicklung waren angebrannte Speisen am Herd und ein im Kochtopf verschmorter Kunststoffkochlöffel.
Die Hauptfeuerwache Villach und die FF Fellach sowie die FF Pogöriach – die drei Wehren standen mit 34 Kräften im Einsatz – löschten den Brand und belüfteten die Wohnung.
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