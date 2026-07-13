Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahme-Drohung

Betrüger versenden Mails mit Kinderporno-Verdacht

Kärnten
13.07.2026 21:01
Irgendwo sitzt irgendwer und versendet E-Mails mit schweren Vorwürfen. Wer antwortet, kann sich ...
Irgendwo sitzt irgendwer und versendet E-Mails mit schweren Vorwürfen. Wer antwortet, kann sich freikaufen.... und die Betrüger bereichern sich.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

General Lecouffe leitet Strafverfahren wegen „Pädophilie, Cyperpornografie und exhibitionistischen Handlungen“ ein, wie in einem E-Mail unter dem Betreff: „Informationen zu Ihrer Person“ zu lesen ist. Der Absender will einfach Geld. Direkten Kontakt zu ihrem Opfer hatten zwei Betrügerinnen in Wolfsberg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Guten Tag, anbei erhalten Sie Informationen, die Sie betreffen.“ Und „Zu Ihrer Aufmerksamkeit“ sind seltsame Einstiege in einen Brief, in ein amtliches Schreiben. Aber so kam ein E-Mail in der Redaktion der „Kärntner Krone“ an. 

Ausschnitt aus dem angeblich von Europol versendeten E-Mail.
Ausschnitt aus dem angeblich von Europol versendeten E-Mail.(Bild: Screenshot Mail zVg)

„Auf Anordnung von General Jean-Philippe LECOUFFE, Brigadekommandant bei Europol, Brigade zum Schutz Minderjähriger (BPM), teilen wir Ihnen mit, dass gegen Sie ein Ermittlungsverfahren wegen folgender Straftaten eingeleitet wurde: Kinderpornografie, Pädophilie, Cyberpornografie und exhibitionistische Handlungen.“ Harte Vorwürfe! Doch es soll zahlreiche Beweismittel geben.

Wer antwortet, zahlt „Buß- oder Schweigegeld“
Binnen 48 Stunden könne man eine Stellungnahme dazu abgeben – per E-Mail. Nur wenn keine Antwort kommen sollte, werde der Fall einem Gericht in der Region des Adressaten übermittelt, damit ein Haftbefehl erlassen werden könne. Festnahme, Eintragung in ein Register für Sexualstraftäter, Weiterleitung des Namens und der Taten an Medien: Die Liste der Drohungen ist lang.

Wer antwortet, wird weiter eingeschüchtert – und zahlt womöglich „Schweigegeld“ oder „Bußgeld“ für nie begangene Taten.

Aufmerksam lesen – und im Zweifel rasch löschen
Also: Löschen! Nicht antworten! Seien Sie immer vorsichtig und überlegen Sie, ob eine Anrede in einem Brief und ob der Text glaubwürdig erscheint. Allein ein klingender Name und ein hochrangiger Titel bedeuten nicht, dass das Schreiben seriös ist. Meistens erscheinen auch Homepage- oder Mail-Adressen eigenartig.

Direkter Kontakt zum Opfer
Frauen fragten Pensionistin um Busverbindung

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stadtgebiet von Wolfsberg wurde Montagfrüh eine 89-jährige Frau aus Vorarlberg von zwei Trickdiebinnen angesprochen: Die Frauen fragten nach einer Busverbindung.

Während eine der Frauen ihr Mobiltelefon hervorholte, um den Standort zu zeigen, nutzte die zweite Täterin die Ablenkung und entwendete unbemerkt die Brieftasche aus der Handtasche der 89-Jährigen.

Kurze Zeit später bemerkte das Opfer den Diebstahl, durch den ihr ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich entstanden ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.07.2026 21:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
238.409 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
187.760 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
135.982 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1269 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
746 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
658 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Kärnten
Sport Tv Logo
So steht‘s ums KAC-Ass
Hundertpfund: „Brauchen vorne mehr Kadertiefe“
Festnahme-Drohung
Betrüger versenden Mails mit Kinderporno-Verdacht
Tiroler Klettersteig
Erschöpfte Kletterin (44) wurde von Heli geborgen
Rauchmelder piepste
Speisen angebrannt: Mieter lag bewusstlos im Rauch
Traktor gerettet
Heuballenpresse in Brand: Zwei Wehren im Einsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf