Betrüger versenden Mails mit Kinderporno-Verdacht

Wer antwortet, zahlt „Buß- oder Schweigegeld“

Binnen 48 Stunden könne man eine Stellungnahme dazu abgeben – per E-Mail. Nur wenn keine Antwort kommen sollte, werde der Fall einem Gericht in der Region des Adressaten übermittelt, damit ein Haftbefehl erlassen werden könne. Festnahme, Eintragung in ein Register für Sexualstraftäter, Weiterleitung des Namens und der Taten an Medien: Die Liste der Drohungen ist lang.