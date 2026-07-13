Heuballenpresse in Brand: Zwei Wehren im Einsatz

Auf einer Wiese am Ortsrand von Dieschitz bei Velden war am Montag eine Heuballenpresse in Brand geraten. Die Feuerwehren von Velden und St. Egyden rückten rasch aus, um die Flammen zu löschen. Der Landwirt hatte noch den Traktor von der Presse abkuppeln und somit die Zugmaschine und sich in Sicherheit bringen können.