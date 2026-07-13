Heuballenpresse in Brand: Zwei Wehren im Einsatz

Zwei Feuerwehren rückten am Montag zu einem Brandeinsatz in der Gemeinde Velden in Kärnten aus: Eine Heuballenmaschine hatte auf einer Wiese Feuer gefangen.
Auf einer Wiese am Ortsrand von Dieschitz bei Velden war am Montag eine Heuballenpresse in Brand geraten. Die Feuerwehren von Velden und St. Egyden rückten rasch aus, um die Flammen zu löschen. Der Landwirt hatte noch den Traktor von der Presse abkuppeln und somit die Zugmaschine und sich in Sicherheit bringen können.
Kurzschluss als Ursache
Der Brand dürfte durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein. Brände an der Ballenpresse kommen immer wieder vor. Manchmal durch Überhitzung. Gibt es dabei Wind, können die Flammen leicht auf die Wiese oder auf nahe Sträucher übergreifen.
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