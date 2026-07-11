Schwer beladener Lkw stürzte in Unterführung um

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Feuerwehr am Freitag gegen Mittag in Straßwalchen in Salzburg aus. Ein Lkw war in der Bahnhofsunterführung umgekippt, nachdem sein Ladekran die Decke gestreift hatte. Der Fahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.
Zum Einsatz alarmiert wurde der Löschzug Steindorf der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen um 11.18 Uhr. Schnell wurde klar, dass es für die Bergung des Schwerfahrzeugs eine Seilwinde braucht, also wurde auch die Hauptwache nachalarmiert.
Nach dem Absichern der Einsatzstelle inklusive Abstützen des Lkw begann für die Florianis die schweißtreibende Arbeit. Die geladenen Pflastersteine mussten händisch auf Paletten umgeschichtet werden.
Für die Bergung brauchte es dann ein schweres Gerät. Ein Spezialunternehmen schaffte es, den Lkw sicher aus der Unterführung zu bekommen. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss noch die Fahrbahn.
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