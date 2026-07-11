Pkw rollte Abhang hinunter: Frau wurde eingeklemmt

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend in Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein ab! Die Lenkerin (72) eines Pkw parkte ihr Auto auf einem Parkplatz und stieg aus. Als sie das Fahrzeug verlassen hatte, rollte das Auto einen Abhang hinunter. Die Beifahrerin im Fahrzeug wurde verletzt.
Ereignet hatte sich der Vorfall gegen 20.15 Uhr auf einem Parkplatz in Ebbs. Dort stellte eine 72-jährige Einheimische ihr Auto ab. Sie verließ das Fahrzeug, welches sich kurz darauf aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung setzte und losrollte.
Das Fahrzeug rollte einen Abhang hinunter. Die Beifahrerin, eine 59-jährige Einheimische, versuchte noch, aus dem Auto auszusteigen, wurde dabei jedoch zwischen der geöffneten Fahrzeugtür und einem Baum eingeklemmt.
Beifahrerin im Spital, Lenkerin blieb unverletzt
Sie zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und musste mit der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein geflogen werden. Die Lenkerin wurde nicht verletzt. Das Auto wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.
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