Pkw rollte Abhang hinunter: Frau wurde eingeklemmt

Beifahrerin im Spital, Lenkerin blieb unverletzt

Sie zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und musste mit der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein geflogen werden. Die Lenkerin wurde nicht verletzt. Das Auto wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.