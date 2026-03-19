Zu wenig Wasser: „Natur ist nie ein Mittelwert“

System wird mit aktuellen Daten versorgt

„Damit unterstreicht Kärnten einmal mehr seine Pionierarbeit in der Wasserwirtschaft, wofür dem Team großer Dank gebührt“, lobt auch Landesrat Daniel Fellner das neue Angebot. Dieses wird alle zehn bis 30 Minuten mit aktuellen Daten von den verschiedenen Messstationen gefüttert. „Wir errichten auch nur noch Stationen, die Daten digital liefern können“, so Moser. „Wir brauchen nur ein Netz, die Stromversorgung klappt über PV-Paneele.“ Auch Ausfälle können so schneller erkannt werden: „Früher sind wir die Stationen abgefahren und haben erst dann bemerkt, dass sie wochenlang nichts aufgezeichnet haben“, so Moser.