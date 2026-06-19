Belastung an Kärntner Seen heuer geringer

Das sind der Gösselsdorfer See, Keutschacher See, Linsendorfer See, Silbersee, Forstsee, Hafnersee, Vassacher See, Pirkdorfer See, St. Andräer See, St. Urban See und der Zmulner See. Insgesamt wurden elf Seen mit „oligotroph“, 18 Seen mit „mesotroph“, sechs Seen mit „schwach eutroph“, fünf Seen mit „stark eutroph“ und ein See mit „hypertroph“ eingestuft. „Die Ergebnisse zeigen, wie sensibel unsere Seen auf Witterung, Temperatur und Wasserhaushalt reagieren. Besonders erfreulich ist die Entwicklung beim Keutschacher See. Er wurde wieder als nährstoffarm bewertet – und das ist bei Seen eine gute Nachricht: Weniger Nährstoffe bedeuten weniger Algenwachstum und meist stabilere ökologische Verhältnisse“, erklärt Umweltlandesrätin Marika Lagger-Pöllinger.