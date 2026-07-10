Jahresausstellung „Maria, Königin des Himmels“

Auf der Burg wird erstmals eine Auswahl an jahrhundertealten Exponate präsentiert, deren Bogen sich von kunstvollen Marienaltärchen, filigranen Mariensäulen über Gnadenbilder in Öl, auf Holz oder als Druck bis hin zu Publikationen und Kompositionen zu Ehren der Gottesmutter aus der Feder des Fürsten selbst spannt. Die Verehrung der Jungfrau Maria lässt sich bereits in den Kindertagen des künftigen Fürsten Paul I. Esterházy erkennen und ist vor allem im Vorbild seiner Mutter Christina sowie seiner Erziehung durch den Jesuitenorden zuzuschreiben.