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Lösung angestrebt

Stadt Oberwart will Busse vom Hauptplatz verbannen

Burgenland
11.07.2026 06:00
Der Busbahnhof am Oberwarter Hauptplatz soll aus dem Stadtzentrum verlegt werden. Als möglicher ...
Der Busbahnhof am Oberwarter Hauptplatz soll aus dem Stadtzentrum verlegt werden. Als möglicher neuer Standort gilt unter anderem der Billa-Parkplatz in der Schulgasse.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Seit Jahren wird in Oberwart darüber diskutiert, den Busbahnhof aus dem Zentrum zu verbannen. Jetzt könnte es tatsächlich so weit sein. 

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Läuft alles nach Plan, dann soll in den kommenden Monaten eine Lösung auf dem Tisch liegen. Mit der Verlegung des Busbahnhofs will die Stadt vor allem den Weg für die geplante Neugestaltung des Stadtzentrums freimachen.

 Geht es nach Stadtchef Georg Rosner (ÖVP), dann gelten der Billa-Parkplatz in der Schulgasse oder die wenige hundert Meter entfernte ehemalige „Köberl-Halle“ als aussichtsreichste Kandidaten für den neuen Busbahnhof im Bezirksvorort. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt endlich nach so vielen Jahren eine Lösung finden, ist groß“, sagt Rosner. Der bisher ebenfalls diskutierte Bereich beim Bahnhof sei mittlerweile kein Thema mehr. 

Vor allem der Parkplatz in der Schulgasse hätte auch aus Sicht von Vizebürgermeister Michael Leitgeb (SPÖ) große Vorteile: Er liegt zentrumsnah, in unmittelbarer Nähe der Schulen und ist bereits versiegelt. 

Zitat Icon

Warum sollen wir einen Busbahnhof für die Landesbusse zahlen? Da gibt es noch Gesprächsbedarf. 

Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP)

Noch ungeklärt ist allerdings, wer das Vorhaben bezahlen soll. Geht es nach dem Land Burgenland, dann muss die Gemeinde die Kosten tragen, verweist Leitgeb auf ein kürzlich stattgefundenes Gespräch im Büro des zuständigen SPÖ-Landesrates, Heinrich Dorner. 

Rosner sieht das genau das kritisch: „Warum sollen wir einen Busbahnhof für die Landesbusse bezahlen?“ Hier erhofft sich der Stadtchef weitere Gespräche mit dem Land und ein größeres „Entgegenkommen.“

Buslenker missachten Fahrverbot
Erst seit wenigen Tagen dürfen Linienbusse die Semmelweisgasse nach einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft aus Sicherheitsgründen nicht mehr befahren. Nicht alle Buslenker halten sich allerdings daran. „Ich bin schon mehrmals einem Bus hinterhergefahren und habe den Fahrer gefragt, warum er trotz Fahrverbot fährt. Die Antwort war immer, dass sie davon nichts gewusst hätten“, ärgert sich Rosner. Die Stadt will nun die Exekutive ersuchen, Verstöße gegen das Fahrverbot konsequent zu ahnden.

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