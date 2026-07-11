Stadt Oberwart will Busse vom Hauptplatz verbannen

Buslenker missachten Fahrverbot

Erst seit wenigen Tagen dürfen Linienbusse die Semmelweisgasse nach einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft aus Sicherheitsgründen nicht mehr befahren. Nicht alle Buslenker halten sich allerdings daran. „Ich bin schon mehrmals einem Bus hinterhergefahren und habe den Fahrer gefragt, warum er trotz Fahrverbot fährt. Die Antwort war immer, dass sie davon nichts gewusst hätten“, ärgert sich Rosner. Die Stadt will nun die Exekutive ersuchen, Verstöße gegen das Fahrverbot konsequent zu ahnden.