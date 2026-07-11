Stadt Oberwart will Busse vom Hauptplatz verbannen

Seit Jahren wird in Oberwart darüber diskutiert, den Busbahnhof aus dem Zentrum zu verbannen. Jetzt könnte es tatsächlich so weit sein.
Läuft alles nach Plan, dann soll in den kommenden Monaten eine Lösung auf dem Tisch liegen. Mit der Verlegung des Busbahnhofs will die Stadt vor allem den Weg für die geplante Neugestaltung des Stadtzentrums freimachen.
Geht es nach Stadtchef Georg Rosner (ÖVP), dann gelten der Billa-Parkplatz in der Schulgasse oder die wenige hundert Meter entfernte ehemalige „Köberl-Halle“ als aussichtsreichste Kandidaten für den neuen Busbahnhof im Bezirksvorort. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt endlich nach so vielen Jahren eine Lösung finden, ist groß“, sagt Rosner. Der bisher ebenfalls diskutierte Bereich beim Bahnhof sei mittlerweile kein Thema mehr.
Vor allem der Parkplatz in der Schulgasse hätte auch aus Sicht von Vizebürgermeister Michael Leitgeb (SPÖ) große Vorteile: Er liegt zentrumsnah, in unmittelbarer Nähe der Schulen und ist bereits versiegelt.
Warum sollen wir einen Busbahnhof für die Landesbusse zahlen? Da gibt es noch Gesprächsbedarf.
Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP)
Noch ungeklärt ist allerdings, wer das Vorhaben bezahlen soll. Geht es nach dem Land Burgenland, dann muss die Gemeinde die Kosten tragen, verweist Leitgeb auf ein kürzlich stattgefundenes Gespräch im Büro des zuständigen SPÖ-Landesrates, Heinrich Dorner.
Rosner sieht das genau das kritisch: „Warum sollen wir einen Busbahnhof für die Landesbusse bezahlen?“ Hier erhofft sich der Stadtchef weitere Gespräche mit dem Land und ein größeres „Entgegenkommen.“
Buslenker missachten Fahrverbot
Erst seit wenigen Tagen dürfen Linienbusse die Semmelweisgasse nach einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft aus Sicherheitsgründen nicht mehr befahren. Nicht alle Buslenker halten sich allerdings daran. „Ich bin schon mehrmals einem Bus hinterhergefahren und habe den Fahrer gefragt, warum er trotz Fahrverbot fährt. Die Antwort war immer, dass sie davon nichts gewusst hätten“, ärgert sich Rosner. Die Stadt will nun die Exekutive ersuchen, Verstöße gegen das Fahrverbot konsequent zu ahnden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.