Wal „Timmy” wird jetzt zu Biodiesel verarbeitet

Laut dem Recyclingunternehmen Daka Denmark werden die Überreste in einer Anlage in Randers in mehrere Bestandteile getrennt. Das Fett des Tieres, etwa aus der Speckschicht, wird zu Biodiesel verarbeitet. Das übrige organische Material wird laut „Focus Online“ zu Biomasse aufbereitet und später als Brennstoff in einer Zementfabrik genutzt. Gereinigtes Wasser wird anschließend wieder in die Umwelt abgegeben.

Teile in Museum ausgestellt

Ein Teil von „Timmy“ soll jedoch erhalten bleiben: Einige Knochen des Buckelwals werden an das Naturhistorische Museum in Kopenhagen übergeben und dort wissenschaftlich aufbewahrt.