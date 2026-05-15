Walfang-Saison nimmt weltweit wieder Fahrt auf

Noch vor wenigen Monaten hielt die Welt den Atem an, als verzweifelte Helfer versuchten, Beluga-Wal „Timmy“ aus den kalten Küstengewässern zu retten. Millionen Menschen litten mit dem sanften Meeressäuger mit, hofften auf ein Wunder für eines jener edlen Geschöpfe, die seit Jahrmillionen durch die Ozeane ziehen wie lebende Erinnerungen einer besseren Erde. Doch während vielerorts um jeden einzelnen Wal gekämpft wird, beginnt andernorts erneut das große Töten.