Eigener Cyberschutz für den richtigen Sonnenschutz

Dasselbe gilt auch für den Sonnenschutz. Um die EU-Cyber-Resilienz-Verordnung zu erfüllen, brachte der Sonnenschutzhersteller Hella aus Osttirol nun eine eigene Steuerung auf den Markt. Mit der smarten Funksteuerung ONYX werden alle Vorgaben erfüllt. Das System wird bereits bei der Entwicklung und dem technischen Aufbau berücksichtigt. Hard- und Software werden bei Hella selbst hergestellt und laufend weiterentwickelt. „Sicherheit darf bei vernetzten Sonnenschutzsystemen kein Zusatzfeature sein, sondern muss tief im System verankert sein“, erklärt dazu Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der Hella Gruppe.