So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager

Wie sicher ist Wien? Auf diese Frage hat Schlagerstar Melissa Naschenweng – wie berichtet – eine klare Antwort. Sie hat mitunter „Angst im eigenen Land“, vor allem in Städten. Wie reagiert das Rathaus auf diese Aussagen? Wir haben bei den Wiener Partei-Chefs nachgefragt. Das und mehr lesen Sie in Ihrer „Kronen“-Zeitung und auch krone.at