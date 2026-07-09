Arnautovic wirbt für Urlaub in Niederösterreich

„Erholung ist angesagt“

Fußballstar Arnautovic dazu: „Nach den intensiven Wochen mit der Nationalmannschaft brauche ich jetzt ein paar Tage zum Runterkommen. Da muss ich nicht weit weg. Niederösterreich ist nah, unkompliziert und hat alles, was man für Urlaub braucht: Ruhe, Natur und gutes Essen. Viele denken vielleicht nicht gleich daran, hier Urlaub zu machen. Für mich passt es genau. Also ja: Ich mache Urlaub in Niederösterreich.“ Wo? Das bleibt vorerst geheim.