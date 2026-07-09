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Arnautovic wirbt für Urlaub in Niederösterreich

Niederösterreich
09.07.2026 11:03
Gedreht wurde der erste Werbefilm für Niederösterreich mit Marco Arnautovic in der Wachau und im ...
Gedreht wurde der erste Werbefilm für Niederösterreich mit Marco Arnautovic in der Wachau und im Wienerwald. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ-Werber Michael Duscher waren mit dabei.(Bild: Gerhard Pfeffer)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Von der Fußball-WM nach Niederösterreich: Stürmer Marko Arnautovic wird das Gesicht der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung und macht Urlaub im weiten Land.

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Kürzlich lief er noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA für Österreich ein. Nun gab es den Anpfiff für eine neue Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung mit Marko Arnautovic. Unter dem Motto „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“ gibt der Stürmer der Werbelinie als erster ein prominentes Gesicht und setzt darin augenzwinkernd und selbstbewusst ein persönliches Statement für Niederösterreich als Urlaubsdestination.

(K)Ein klassisches Urlaubsland
Unter dem Motto „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“, greift die Kampagne ab sofort bewusst ein bekanntes Vorurteil auf: Niederösterreich gilt für viele als naheliegendes, aber nicht unbedingt als klassisches Urlaubsland. Genau dieses Image bricht die Kampagne mit Selbstironie, prominenten Stimmen, überraschenden Urlaubsmomenten und eindrucksvollen Bildern auf. Neben Arnautovic werden sich noch weitere bekannte Persönlichkeiten für Urlaub in Niederösterreich aussprechen.

Aus unterschiedlichen Blickwinkeln
Das erklärte Ziel: mit Selbstironie, eindrucksvollen Bildern und bekannten Persönlichkeiten, Niederösterreich aus unterschiedlichen Blickwinkeln als überraschendes Urlaubsziel zeigen.

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„Erholung ist angesagt“
Fußballstar Arnautovic dazu: „Nach den intensiven Wochen mit der Nationalmannschaft brauche ich jetzt ein paar Tage zum Runterkommen. Da muss ich nicht weit weg. Niederösterreich ist nah, unkompliziert und hat alles, was man für Urlaub braucht: Ruhe, Natur und gutes Essen. Viele denken vielleicht nicht gleich daran, hier Urlaub zu machen. Für mich passt es genau. Also ja: Ich mache Urlaub in Niederösterreich.“ Wo? Das bleibt vorerst geheim.

„Dass sich mit Marko Arnautovic einer der bekanntesten österreichischen Sportler für Urlaub in Niederösterreich starkmacht, wird viele Menschen neugierig machen und Lust auf Urlaub bei uns wecken“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ-Werbung-Chef Michael Duscher.

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