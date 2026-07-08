Pop-up Gastro: Essen und schlafen bei Freunden

Michael und Martina Janoschek kommen nicht aus der Branche. Trotzdem sind sie mutig und laden zum Sommer bei Freunden.
Das Restaurant am Friedrichshof in Zurndorf gibt es seit April des Vorjahres nicht mehr. Die Verantwortlichen suchen seitdem nach Nachfolgern, denn immerhin leben am Friedrichshof alleine rund 200 Menschen. Außerdem gibt es etliche Seminare, die nun auch ohne Versorgung und Zimmer auskommen müssen.
Michael und Martina Janoschek betreiben seit zehn Jahren ihre „cantomove® Akademie“, an der sie Menschen zu cantomove® Gesundheitsanimateuren ausbilden. Seit geraumer Zeit waren die beiden auf der Suche nach einem Grundstück und besichtigten deshalb den Friedrichshof.
„Beim Weggehen zeigte uns die Geschäftsführerin des Friedrichshofes das Lokal und meinte, es gäbe auch Gastro und ein Hotel, wo man schlafen und essen könne. Das wäre allerdings gerade zu. Ob wir vielleicht dafür Interesse hätten“, lacht die Purbacherin. „Zuerst habe ich gesagt nein, aber ich hatte Feuer gefangen.“
Dann ging alles sehr schnell. Nachdem für die beiden alleine das große Lokal und alle Zimmer zu viel wäre, gibt es jetzt für ein halbes Jahr einen Kompromiss: Im ersten Schritt werden ein Pop-up aus Foodtrailer und zehn Selbstversorger-Zimmern gestartet. Michael wird die Küche übernehmen, Martina ist für die Zimmer zuständig. „Biologische, regionale Lebensmittel stehen im Mittelpunkt. Unser Essen wird vegetarisch oder vegan“, so Michael. Das erste Pop-up gibts am Samstag von 14 bis 20 und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos dann unter cantomove.at .
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