Pop-up Gastro: Essen und schlafen bei Freunden

Dann ging alles sehr schnell. Nachdem für die beiden alleine das große Lokal und alle Zimmer zu viel wäre, gibt es jetzt für ein halbes Jahr einen Kompromiss: Im ersten Schritt werden ein Pop-up aus Foodtrailer und zehn Selbstversorger-Zimmern gestartet. Michael wird die Küche übernehmen, Martina ist für die Zimmer zuständig. „Biologische, regionale Lebensmittel stehen im Mittelpunkt. Unser Essen wird vegetarisch oder vegan“, so Michael. Das erste Pop-up gibts am Samstag von 14 bis 20 und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos dann unter cantomove.at .