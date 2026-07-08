„Mamma Mia“ kehrt auf die Seebühne zurück

Mörbisch will im kommenden Jahr an den Mega-Erfolg von 2023 anschließen. Eine neue Inszenierung mit altbewährten Hits.
Fast genau eine Woche vor dem Start von „Ein Käfig voller Narren“ in Mörbisch haben die Seefestspiele bekannt gegeben, dass das Erfolgs-Musical „Mamma Mia“ 2027 wieder auf die Seebühne zurückkehren wird. 2023 war der Kassenschlager dort das erste Mal zu sehen – und entpuppte sich als fulminanter Erfolg, der mehr als 183.000 Besucher an den Neusiedler See lockte. Sämtliche Vorstellungen waren damals ausverkauft.
Zweite Chance für Musical-Fans
„Die neue Inszenierung soll auch jene Besucher animieren, noch einmal nach Mörbisch zu kommen, die bereits vor drei Jahren begeistert waren. Darüber hinaus wollen wir all jenen Gelegenheit geben, eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt bei uns zu sehen, denen wir 2023 absagen mussten“, erklärt Generalintendant Alfons Haider bei der gemeinsamen Plakatpräsentation mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Der große Erfolg von ,Mamma Mia’ hat gezeigt, welches Potenzial die Seefestspiele Mörbisch als kultureller und touristischer Leitbetrieb haben“, ergänzt Doskozil.
Neues Bühnenbild, neue Kostüme
Auf die Musical-Fans wartet im kommenden Jahr allerdings keine Wiederholung, sondern eine völlig neue Produktion: Neues Bühnenbild, neue Kostüme und eine beinahe komplett neue Besetzung. „Der optische Eindruck wird also ein gänzlich neuer werden, die Welthits von ABBA bleiben dieselben“, wird betont.
Kartenverkauf startet bald
Die Premiere ist für den 15. Juli 2027 geplant. Fürs Erste soll es 22 Vorstellungen geben. Bei Bedarf sind aber Zusatzvorstellungen möglich. Der Kartenverkauf startet bereits nächste Woche, am 17. Juli – es heißt also schnell sein.
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