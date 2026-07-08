„Mamma Mia“ kehrt auf die Seebühne zurück

Zweite Chance für Musical-Fans

„Die neue Inszenierung soll auch jene Besucher animieren, noch einmal nach Mörbisch zu kommen, die bereits vor drei Jahren begeistert waren. Darüber hinaus wollen wir all jenen Gelegenheit geben, eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt bei uns zu sehen, denen wir 2023 absagen mussten“, erklärt Generalintendant Alfons Haider bei der gemeinsamen Plakatpräsentation mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Der große Erfolg von ,Mamma Mia’ hat gezeigt, welches Potenzial die Seefestspiele Mörbisch als kultureller und touristischer Leitbetrieb haben“, ergänzt Doskozil.