Bootslenker rast der Polizei am Wörthersee davon

Zu einer wilden Verfolgungsjagd ist es Freitagabend am Wörthersee gekommen. Alkoholisierte Personen auf einem Motorboot in Velden machten auf sich aufmerksam und ergriffen vor der Polizei die Flucht.
Die Polizei wurde Freitagabend wegen alkoholisierter Personen auf einem Motorboot in Velden alarmiert. Dort konnten die Beamten einen 58-jährigen Mann wahrnehmen, der beim Auslaufen mit seinem Motorboot beobachtet wurde. Trotz Anhaltezeichen vonseiten der Polizei setzte der Bootslenker seine wilde Fahrt fort.
Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung an Land auf. Gezielt fuhren sie mehrere Anlagestellen am Wörthersee ab und warteten, bis der Lenker anlegte. 20 Minuten später war für den 58-Jährigen dann Endstation: In Schiefling konnte er angehalten werden. Im Zuge der Schifffahrtskontrolle wurde ein Alkotest durchgeführt. Der ergab eine schwere Alkoholisierung!
Dem Lenker wurde das Schiffsführerpatent abgenommen!
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