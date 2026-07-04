Bootslenker rast der Polizei am Wörthersee davon

Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung an Land auf. Gezielt fuhren sie mehrere Anlagestellen am Wörthersee ab und warteten, bis der Lenker anlegte. 20 Minuten später war für den 58-Jährigen dann Endstation: In Schiefling konnte er angehalten werden. Im Zuge der Schifffahrtskontrolle wurde ein Alkotest durchgeführt. Der ergab eine schwere Alkoholisierung!