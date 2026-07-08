„Fredl“ und Storch „Rudi“: Tierische Freundschaft

Storch fängt Fische mit dem Schnabel auf

Beim Besuch der „Krone“ schmeißt der 78-Jährige dem Adebar einen Fisch nach dem anderen zu, den das Tier mit dem Schnabel fängt, in die richtige Position dreht und hinunterschlingt. „Manchmal frisst er, fliegt weg und nach 20 Minuten wieder da“, sagt Wartha. Dass er seinen Fang teilen muss, stört ihn nicht. In seiner Familie sei er der Einzige, der Fisch esse, meint der Ruster. Trotz seiner dürren Erscheinung kann der Storch einige Fische vertilgen. Manchmal tue er sich schwer mit dem Abheben, berichtet der „Storchenflüsterer“. Dann nehme „Rudi“ Anlauf auf der Straße, die Autos müssen dafür extra abbremsen.