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In Rust

„Fredl“ und Storch „Rudi“: Tierische Freundschaft

Burgenland
08.07.2026 10:53
Beste Freunde: „Rudi“ wartet geduldig darauf, dass Angler Wartha einen Fang macht.
Beste Freunde: „Rudi“ wartet geduldig darauf, dass Angler Wartha einen Fang macht.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Seit Jahren schon besucht nahezu täglich ein schlauer Storch einen Angler in Rust, um sich von diesem füttern zu lassen. Scheu zeigt der Vogel dabei keine.

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Eine ungewöhnliche Freundschaft verbindet „Fredl“ und „Rudi“ in Rust: „Fredl“ ist Alfred Wartha, pensionierter Weinbauer und Hobbyfischer. „Rudi“ ist ein hungriger Storch in der Tourismusstadt. Fast täglich sitzt Wartha, wenn er nicht gerade die nächste Generation im Weinbaubetrieb unterstützt, mit seiner Angel am Ufer des Neusiedler Sees. Regelmäßig zieht er kleinere und mittelgroße Fische aus dem Wasser. Diese landen aber in den seltensten Fällen am Teller, sondern meist im Schnabel von Rudi.

Keine Scheu vor dem Angler
Bereits seit mehreren Jahren komme der prachtvolle Vogel regelmäßig zu ihm, um sich mit dem frischen Fang füttern zu lassen, berichtet Wartha. Das normalerweise scheue Tier nähert sich dabei bis auf wenige Zentimeter an den Ruster, lässt sich sogar von ihm anstupsen. „Ich erkenne ihn, weil er eine Kerbe am Schnabel hat. Ansonsten schauen alle Störche ja ziemlich gleich aus“, schmunzelt der Pensionist.

Scheu hat der Vogel vor dem Angler keine mehr.
Scheu hat der Vogel vor dem Angler keine mehr.(Bild: zVg)

Storch fängt Fische mit dem Schnabel auf
Beim Besuch der „Krone“ schmeißt der 78-Jährige dem Adebar einen Fisch nach dem anderen zu, den das Tier mit dem Schnabel fängt, in die richtige Position dreht und hinunterschlingt. „Manchmal frisst er, fliegt weg und nach 20 Minuten wieder da“, sagt Wartha. Dass er seinen Fang teilen muss, stört ihn nicht. In seiner Familie sei er der Einzige, der Fisch esse, meint der Ruster. Trotz seiner dürren Erscheinung kann der Storch einige Fische vertilgen. Manchmal tue er sich schwer mit dem Abheben, berichtet der „Storchenflüsterer“. Dann nehme „Rudi“ Anlauf auf der Straße, die Autos müssen dafür extra abbremsen.

Übrigens: Auch ein zweiter Storch hat die „Futterstelle“ bereits entdeckt und wollte ebenfalls einen Anteil haben. „Da ist Rudi gleich auf ihn losgegangen“, sagt Wartha. 

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