„Fredl“ und Storch „Rudi“: Tierische Freundschaft

Seit Jahren schon besucht nahezu täglich ein schlauer Storch einen Angler in Rust, um sich von diesem füttern zu lassen. Scheu zeigt der Vogel dabei keine.
Eine ungewöhnliche Freundschaft verbindet „Fredl“ und „Rudi“ in Rust: „Fredl“ ist Alfred Wartha, pensionierter Weinbauer und Hobbyfischer. „Rudi“ ist ein hungriger Storch in der Tourismusstadt. Fast täglich sitzt Wartha, wenn er nicht gerade die nächste Generation im Weinbaubetrieb unterstützt, mit seiner Angel am Ufer des Neusiedler Sees. Regelmäßig zieht er kleinere und mittelgroße Fische aus dem Wasser. Diese landen aber in den seltensten Fällen am Teller, sondern meist im Schnabel von Rudi.
Keine Scheu vor dem Angler
Bereits seit mehreren Jahren komme der prachtvolle Vogel regelmäßig zu ihm, um sich mit dem frischen Fang füttern zu lassen, berichtet Wartha. Das normalerweise scheue Tier nähert sich dabei bis auf wenige Zentimeter an den Ruster, lässt sich sogar von ihm anstupsen. „Ich erkenne ihn, weil er eine Kerbe am Schnabel hat. Ansonsten schauen alle Störche ja ziemlich gleich aus“, schmunzelt der Pensionist.
Storch fängt Fische mit dem Schnabel auf
Beim Besuch der „Krone“ schmeißt der 78-Jährige dem Adebar einen Fisch nach dem anderen zu, den das Tier mit dem Schnabel fängt, in die richtige Position dreht und hinunterschlingt. „Manchmal frisst er, fliegt weg und nach 20 Minuten wieder da“, sagt Wartha. Dass er seinen Fang teilen muss, stört ihn nicht. In seiner Familie sei er der Einzige, der Fisch esse, meint der Ruster. Trotz seiner dürren Erscheinung kann der Storch einige Fische vertilgen. Manchmal tue er sich schwer mit dem Abheben, berichtet der „Storchenflüsterer“. Dann nehme „Rudi“ Anlauf auf der Straße, die Autos müssen dafür extra abbremsen.
Übrigens: Auch ein zweiter Storch hat die „Futterstelle“ bereits entdeckt und wollte ebenfalls einen Anteil haben. „Da ist Rudi gleich auf ihn losgegangen“, sagt Wartha.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.