Neue „Bodenampel“ warnt jetzt alle Handy-Nutzer

Ob die zusätzliche Warnung tatsächlich wirkt, soll nun wissenschaftlich untersucht werden. Die BOKU Wien begleitet den Probebetrieb, beobachtet das Verhalten der Passanten, wertet Videoaufnahmen aus und führt Befragungen durch. „Die ersten Rückmeldungen fallen positiv aus“, sagt Projektleiterin Juliane Stark. Gleichzeitig zeige sich, dass die starke Sonneneinstrahlung am Standort die Sichtbarkeit des Lichtsignals beeinflussen könne. Genau solche Erfahrungen seien für die weitere Entwicklung des Systems wichtig.

Noch läuft der Probebetrieb. Ob sich die Technik auch im Alltag bewährt, sollen die Ergebnisse der Begleitforschung zeigen. Fällt die Bilanz positiv aus, könnte das System künftig auch an weiteren Schutzwegen eingesetzt werden, zeigt man sich auch im Landhaus davon begeistert.