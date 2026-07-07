Rotweinfestival startet mit Christoph Krutzler

Auf der Deutschkreutzer Hauptstraße wird morgen, Donnerstag, ein 4-tägiges Fest ganz im Zeichen des Blaufränkisch eröffnet.
Vor der Kulisse der Anton-Lehmden-Kirche erwartet die Besucher morgen, Donnerstag, ein Sommerabend im Zeichen des Blaufränkisch. Die Eröffnung ab 19.30 Uhr bildet den Auftakt zu vier Festivaltagen. Als Ehrengast wird Schauspieler Christoph Krutzler erwartet. Der burgenländische Publikumsliebling, der sowohl im Volkstheater als auch in internationalen Netflix-Produktionen überzeugt, wird die Festrede halten und das Rotweinfestival offiziell eröffnen.
„Besondere Atmosphäre vermitteln“
„Mit der Eröffnung möchten wir nicht nur unsere Weine präsentieren, sondern auch die besondere Atmosphäre vermitteln, die das Blaufränkischland auszeichnet“, so Obmann Christian Kirnbauer.
Hinter die Kulissen blicken
An den beiden darauf folgenden Tagen öffnen 27 Weingüter im Rahmen der Tage der offenen Kellertür ihre Betriebe und laden dazu ein, hinter die Kulissen zu blicken, neue Jahrgänge zu verkosten und mit Winzern ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird das Programm durch die Verkostung „Reifepotential 2016“, Führungen im Schloss Deutschkreutz mit Anton-Lehmden-Museum sowie ein kostenloses Shuttle- und Bummelzugangebot. Alle weiteren Infos auf rotweinfestival.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.