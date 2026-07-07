Rotweinfestival startet mit Christoph Krutzler

Hinter die Kulissen blicken

An den beiden darauf folgenden Tagen öffnen 27 Weingüter im Rahmen der Tage der offenen Kellertür ihre Betriebe und laden dazu ein, hinter die Kulissen zu blicken, neue Jahrgänge zu verkosten und mit Winzern ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird das Programm durch die Verkostung „Reifepotential 2016“, Führungen im Schloss Deutschkreutz mit Anton-Lehmden-Museum sowie ein kostenloses Shuttle- und Bummelzugangebot. Alle weiteren Infos auf rotweinfestival.at