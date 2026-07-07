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Innerhalb 24 Stunden drei Einsätze in Purbach

Burgenland
07.07.2026 18:43
Die Kameraden der Feuerwehr Purbach waren innerhalb 24 Stunden dreimal im Einsatz.
Die Kameraden der Feuerwehr Purbach waren innerhalb 24 Stunden dreimal im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Purbach)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Kaum zum Durchatmen kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Burgenland am Anfang dieser Woche. Am Montag mussten sie zu einem Flurbrand und einer Bootsbergung ausrücken, am Dienstag schickte sie ein Brand auf den Campingplatz.

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Am Gelände des Campingplatzes war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand im Bereich eines Elektroverteilerkastens ausgebrochen. Beim Eintreffen des Kommandofahrzeuges mit dem Einsatzleiter stellte sich heraus, dass das Feuer bereits die angrenzende Hecke sowie eine Gartenhütte in Brand gesetzt hatte.

Schwieriger Einsatz
Mit großer Präzision gingen die Kameraden an die Arbeit. Der Brand des Elektroverteilerkastens sowie der Hecke wurde mittels HD-Schnellangriff eingedämmt, während gleichzeitig ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung der Gartenhütte vorging.

(Bild: Feuerwehr Purbach)
(Bild: Feuerwehr Purbach)

Die Maßnahmen zeigten rasch Wirkung, das Feuer wurde schnell gelöscht. Um auch alle Glutnester erreichen zu können, musste die Hecke teilweise mit einer Motorsäge entfernt werden. Aufgrund der Bauweise der Gartenhütte öffneten die Einsatzkräfte das Dach mittels Rettungssäge, um versteckte Brandherde gezielt ablöschen zu können.

Parallel dazu wurde durch einen Techniker die Stromversorgung des betroffenen Bereichs unterbrochen, um ein sicheres Arbeiten der Feuerwehr zu gewährleisten. Rund eine Stunde nach der Alarmierung konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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