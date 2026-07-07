Innerhalb 24 Stunden drei Einsätze in Purbach

Die Maßnahmen zeigten rasch Wirkung, das Feuer wurde schnell gelöscht. Um auch alle Glutnester erreichen zu können, musste die Hecke teilweise mit einer Motorsäge entfernt werden. Aufgrund der Bauweise der Gartenhütte öffneten die Einsatzkräfte das Dach mittels Rettungssäge, um versteckte Brandherde gezielt ablöschen zu können.